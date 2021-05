Israël valt tunnelnetwerk Hamas aan

Het uitgebreide netwerk van tunnels, dat ook wel ’de Metro’ wordt genoemd, wordt door Hamas onder meer gebruikt om mensen en goederen te verplaatsen. Het is niet duidelijk in hoeverre deze tunnels zijn beschadigd.

De tanks van Israël stonden op eigen grondgebied. Het leger zei eerder dat de troepen in de Gazastrook met een grondoffensief waren begonnen, maar een woordvoerder verklaarde later dat er sprake was geweest van een intern communicatieprobleem. In de nacht van donderdag op vrijdag werden zoals in de afgelopen dagen ook raketten afgevuurd.

119 doden

In de Gazastrook, waar Hamas aan de macht is, zijn minstens 119 mensen om het leven gekomen. Daarnaast hebben 830 anderen verwondingen opgelopen. In Israël ligt het dodental op acht. Het was al weken onrustig in Israël door een reeks incidenten tussen Palestijnen en Joden, maar de situatie liep maandag verder uit de hand.

Het conflict escaleerde nadat Hamas doelen in Israël met raketten had bestookt. Dat gebeurde na botsingen tussen de Israëlische politie en Palestijnse betogers die in Jeruzalem protesteerden tegen de geplande uitzetting van Palestijnse gezinnen in de stad. Die gezinnen moeten plaatsmaken voor Joodse kolonisten.

Er zijn geen tekenen dat het grootste conflict tussen Israël en Hamas sinds 2014 op korte termijn zal afnemen. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei donderdag dat de actie tegen Hamas „meer tijd in beslag zal nemen” en dat de groepering flink moet worden afgeschrikt voordat er een wapenstilstand komt.