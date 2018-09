Utrecht heeft nieuw WTC

Jonge talentvolle werknemers willen een kantoor in een bruisende omgeving, zo legt fondsmanager Ronald van der Waal van eigenaar CBRE Global Investors uit. „We noemen het wel de ’war of talent’. Om aan nieuwe werknemers te komen, moet je op een locatie zitten die aanspreekt. In de pauze en na het werk wil men even de stad in voor een hapje of drankje.”

Naast de locatie speelt ook mee dat het WTC van alle gemakken voorzien is voor de 22 huurders. „Het aanbod in het centrum van Utrecht was een beetje verouderd. Dit gebouw is gloednieuw en biedt moderne faciliteiten, zoals ook een koffiebar beneden”, aldus Van der Waal.

Over de uitstraling van het donkere gebouw zijn de meningen in Utrecht verdeeld. De negentien verdiepingen tellende kolos blokkeert deels het Stadskantoor en oogt donker. Manager Martijn van Rosmalen heeft de kritiek gehoord. „Er zijn altijd mensen die een gebouw minder mooi vinden, maar over smaak valt niet te twisten. Wij vinden het juist een transparant en open gebouw en zijn erg enthousiast.” Burgemeester Jan van Zanen kijkt zelf vanuit het Stadskantoor uit op de stad en niet op het WTC. „Maar ik vind het niet lelijk hoor!”, lacht hij bij de opening.