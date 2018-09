Russische hacker bekent schuld

Levasjov, die de hackersnaam Petr Severa gebruikte, was al sinds de jaren negentig bezig met het infiltreren van de computers van anderen. In 2010 werd een van die netwerken ontdekt. Het kreeg de naam Kelihos.

Kelihos onderschepte gebruikersnamen, wachtwoorden, creditcardgegevens en persoonlijke informatie van nietsvermoedende mensen. Die werden voor veel geld verkocht op de zwarte markt. Kelihos verspreidde daarnaast miljarden spammails per dag. De gekaapte computers konden ook worden gebruikt voor DDoS-aanvallen en voor het verspreiden van gijzelsoftware. Andere cybercriminelen konden, tegen betaling, gebruik maken van het netwerk.

Arrestatie

Levasjov was in april vorig jaar gearresteerd tijdens een familievakantie in Spanje. Dat land leverde hem uit aan de Verenigde Staten. Op 6 september volgend jaar hoort hij zijn straf.

De Verenigde Staten vervolgen ook een paar andere grote Russische hackers, zoals Jevgeni Nikoelin en Andrej Tjoerin. Roman Seleznev werd opgepakt op de Malediven en hij zit nu in de VS een celstraf van 27 jaar uit. Een andere hacker, Alexander Vinnik, zit vast in Griekenland. De Verenigde Staten, Rusland en Frankrijk hebben om zijn uitlevering gevraagd.