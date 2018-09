Salaris fysio gaat al jaren niet omhoog

De kreet vergrijzing wordt al te vaak gebruikt voor de dure zorg maar we moeten oppassen niet in het mantra van de rijke heren te stappen. Het is een dooddoener, die de halve waarheid bevat.

De hele eerste lijn, waar hard wordt gewerkt om duurdere zorg te voorkomen in de tweede lijn, krijgt geen salarisverhogingen. Sterker nog, dit is al 13 jaar niet gebeurd. Althans, ik kan enkel spreken over de fysiotherapie: 13 jaar geen inflatiecorrectie en geen salarisverhoging. Sterker nog, VGZ heeft enkele geleden besloten dat er wel 8 procent af kon...

Onderhandelen over een contract kunnen wij niet. We krijgen een eenzijdig contract dat we kunnen tekenen bij het kruisje. Eenzijdige voorstellen vanuit de fysiotherapie worden geweigerd omdat ze geen eenzijdig contract willen. Het water staat ons aan de lippen, fysio’s stoppen zelfs vroegtijdig want huren en onkosten gaan omhoog en voor ons wordt het overleven om elke maand lonen uitbetaald te kunnen krijgen, laat staan dat je kan innoveren in je fysiotherapiepraktijk.

dr. M. C.Ph. Slieker-ten Hove,

(bekkenfysiotherapeut)