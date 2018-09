Marjan de Kock met haar dochter Celina. Ⓒ FOTO ANKO STOFFELS

Amsterdam - Marjan de Kock belandde in de nachtmerrie van iedere ouder. Haar 14-jarige dochter Celina werd op de kruising Beukenweg-Oosterpark in Amsterdam geschept door een vrachtwagen. Voor haar afscheid riep ze nog: ’Dag mam, dag pap, I love you, tot vanavond!’