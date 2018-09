Tweeling bevalt op zelfde dag van zoon

Het overkwam de Amerikaanse Jalynne Crawford en Janelle Leopold. De twee delen alles met elkaar en nu ook een volgende mijlpaal. De zussen bevielen namelijk op exact dezelfde dag van een zoon in een ziekenhuis in Arizona, zo meldt ABC News.

Crawford werd voor de vierde keer moeder en Leopold mocht voor de tweede keer een kind in haar armen sluiten.

De grote vraag was over wie de doktoren zich eerst moesten ontfermen. Janelle bood haar zus Jalynne aan om eerst te gaan bevallen, zodat zij meer tijd met haar kersverse gezin door kon brengen. Haar man is professioneel basketballer en had maar een paar dagen voor hij weer aan de bak moest. „Ik ben ook twee minuten ouder en werd vier dagen eerder zwanger”, zegt ze tegen ABC.

Bijnaam

De pasgeboren jongetjes zullen samen opgroeien. Daarom hebben de baby’s al een bijnaam gekregen binnen de gelukkige familie: ’twinousins’, naar tweeling en neefjes.