’Kwart van bomen in MH17-bos dood’

In maart vorig jaar werd het herinneringsbos aangeplant. Ⓒ ANP

Amsterdam - Van de bomen in het herinneringsbos bij het Nationaal Monument MH17 in Vijfhuizen is ruim een kwart al gestorven. Van de 298 bomen hebben 80 het niet gehaald, vertelt Sjaak de Ligt, coördinator van de Stichting Monument MH17, aan NH Radio.