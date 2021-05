Genadeloze seksgoeroe Wilri W. sloeg kok met bevroren vis: ’Het bloed liep eruit’

De Nederlandse sekteleider Wilri W. hangt een forse celstraf boven het hoofd voor mishandeling en seksueel misbruik van zijn discipelen. Ⓒ YouTube

Duisburg - In de rechtszaak tegen de Nederlandse ’plattelandsgoeroe’ Wilri W. kwamen vrijdag nieuwe bizarre details naar boven. De geestelijk leraar runde een hotel-restaurant als een tiran. Getuigen vertelden over tot bloedens toe slaan met een bevroren vis en het onder dwang dragen van een vernederend badpak in de keuken.