Nieuw uitgebreider dna-onderzoek naar verkrachter Valkenswaard

Politie en justitie jagen al jaren op de man die zich tussen 1989 en 2010 aan zeker twaalf vrouwen heeft vergrepen. In het kader van het onderzoek is afgelopen maanden in het diepste geheim dna afgenomen van 65 personen. Het gaat om mensen die in de buurt wonen of woonden en zijn geboren tussen 1954 en 1973 en dus tussen de ongeveer 54 en 64 jaar oud zijn. Dit heeft geen match opgeleverd, zo meldt justitie aan De Telegraaf.

Bekijk ook: Zoektocht serieverkrachter Brabant gaat door

De enige stap die politie en justitie nu nog kunnen nemen, is verwantschapsonderzoek onder 12.000 personen. Of dat gebeurt, wordt volgens het openbaar ministerie Oost-Brabant nu bekeken.

Grootschalig dna-onderzoek zorgde recent voor een doorbraak in de moordzaak van Nicky Verstappen uit Heibloem. Verdachte Jos Brech die jaren onder de radar kon blijven, kwam in beeld van het onderzoeksteam omdat hij weigerde erfelijk materiaal af te staan.

Eerder toonde de kostbare methode zich een wondermiddel in cold cases zoals de moord op Marianne Vaatstra en die op de Zaandamse Milica van Doorn.

Bekijk ook: Dit moet enge serieverkrachter voorgoed stoppen

Bekijk ook: Verdachte zaak Milica van Doorn zwijgt en blijft in cel