Voor de uitvaart-industrie is dat van geen belang want die wil slechts verdienen middels de verkoop van dure doodskisten en urnen. Nabestaanden worden soms ook geconfronteerd met een enorme onderverzekering, terwijl ze een groot deel van hun leven premie hebben betaald. De opbrengst van de polis is dan niet meer genoeg voor de gestegen kosten in al die tijd. Een geliefde wil je eigenlijk in je eigen tuin begraven, dan ben je af van al die rompslomp en en gedoe.

Otto C. Tempelaars, Heemstede