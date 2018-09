Grote evacuatie in kustgebied Filipijnen

„Er vindt nu een preventieve evacuatie plaats in sommige gebieden”, zei de gouverneur van de noordoostelijke provincie Cagayan. Daar zijn scholen gesloten en worden de hulpdiensten, leger en kustwacht gemobiliseerd. De storm, die lokaal Ompong wordt genoemd, heeft momenteel een doorsnede van circa 900 kilometer. Er zijn windsnelheden gemeten van boven de 200 kilometer per uur.

Ook in andere provincies wordt de komst van de storm met nervositeit afgewacht. De gouverneur van Batanes, dat bestaat uit een serie eilanden, zei te vrezen voor het welzijn van duizenden gezinnen. „Ik maak me in het bijzonder zorgen over huizen die van lichte materialen zijn gemaakt.”

Het Filipijnse Rode Kruis zegt dat in totaal ongeveer 10 miljoen mensen in het gevarengebied leven. De autoriteiten waarschuwen dat de storm huizen kan verwoesten en voor overstromingen zal zorgen.