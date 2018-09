’Balinezen vervuilen zee en strand zelf’

Die kennen de bestemming blijkbaar helemaal niet. Onze reizigers zijn allen superbewust met het milieu, thuis en op reis! Ze reizen met bidons, gooien geen afval en plastic weg in de natuur en ze zijn altijd zuinig met energie. De oorzaak in Bali? Wij reizen er al 23 jaar dus kunnen het weten: de Balinezen zelf. Vroeger waren hun tasjes, manden en verpakkingen van eten allemaal van riet/rotan/natuurproducten. Nu van plastic. En vroeger was het heel normaal om dus het afval in de rivier of sloot te gooien, want dat verteerde wel. Nu dus niet meer. Er moet een cultuuromslag komen. En die is al lang gaande. Natuurlijk moet het beter, maar de eerste initiatieven zijn genomen, door de overheid en de hotels. Dit heeft tijd nodig en hopelijk komt de bewustwording en de maatregelen dus snel voor de reiziger. Bali is te mooi om te vervuilen. Maar een groei in toerisme, betekent ook een omschakeling in milieu-denken. Dat komt echt wel goed. Boracay in de Filippijnen is daar een uitstekend voorbeeld van.

Debby Schipper-Snelders, Ulvenhout

(Eigenaar reisorganisatie Travelboutique)