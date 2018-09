Visvangst IJsselmeer verder beperkt

De afgelopen jaren heeft de visserijsector met het zogeheten ’plan B’ al geprobeerd om te voorkomen dat het IJsselmeer niet eindigt als een ’dood’ meer. Het alternatieve plan heeft onvoldoende gewerkt en daarom grijpt Schouten nu in. Vooral met de blankvoorn en brasem gaat het niet goed.

Akkoord

De bewindsvrouw heeft samen met de visserijsector, provincies en natuurclubs een akkoord bereikt over de toekomst van de visserij op het IJsselmeer. Zo moet de visvangst met 36 procent worden verminderd. Binnenkort moet duidelijk worden hoe deze beperking wordt opgelegd. Het zou kunnen dat er in bepaalde periodes helemaal niet meer gevist mag worden of delen van de voormalige Zuiderzee worden afgesloten voor vissers.

Er zijn op dit moment voor bepaalde visssoorten al zware beperkingen. Vissers die de regels overtreden worden straks harder aangepakt met boetes. Uit het akkoord blijkt verder dat de minister wil dat schepen kunnen worden gevolgd door middel van bijvoorbeeld een zwarte doos. Ook worden papieren logboeken vervangen door een digitale vangstregistraties.

Vloot

Ook de oer-Hollandse IJsselmeervloot moet krimpen. Hoe dit precies gaat gebeuren is nu nog niet duidelijk, er komt wel een financiële regeling voor vissers die figuurlijk buiten de boot vallen.

De stevige aanpak komt niet geheel als een verrassing. Vissers vrezen al langer voor draconische maatregelen. De beroepsgroep is bovendien kritisch over de oorzaak van de lagere visstand; ze wijzen bijvoorbeeld ook naar de enorme hoeveelheid vogels die graag een visje lusten.

Mijlpaal

Minister Schouten spreekt desondanks over een „mijlpaal voor het IJsselmeer.” De bewindsvrouw benadrukt dat de afspraken en maatregelen uit het akkoord nog moeten worden uitgewerkt. „Het begin is er en daarmee is de belangrijkste horde genomen. We hebben nu allemaal hetzelfde doel voor ogen: een gezonde visstand, duurzame visvangst en een kleinere, economisch gezonde groep IJsselmeervissers.”