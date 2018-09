Belgische stad zit met ’wildkakker’ in de maag

Op klaarlichte dag liet de viespeuk zijn broek zakken in het stadscentrum, zo meldt het Nieuwsblad. Zijn poep liet hij de eerste keer achter naast een bankje en de tweede keer dumpte hij het op het onlangs gerenoveerde Leopard III-plein. Voorbijgangers keken vol verbazing toe.

Vaste woonplaats

De plaatselijke politie is ingelicht. Zij laat weten dat de identiteit van de man inmiddels bekend is. Wat de actie nog opmerkelijker maakt: de man is geen zwerver en beschikt over een vast verblijfadres.

„Wat de exacte reden van zijn daden is, weten wij ook niet precies”, laat een woordvoerder weten. Er wordt nog gekeken welke maatregelen er door de politie worden getroffen.