VVD’er Aartsen ondanks tweets in Kamer

„Ik hoop dat mensen mij gaan beoordelen op mijn Kamerdaden”, zei hij kort voor zijn beëdiging. Door de ophef, ook binnen de partij, betuigde Aartsen spijt over een van de tweets, die hij bijna tien jaar geleden schreef vanuit de trein. „Gvd! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief!”, twitterde hij toen.

Andere tweets, onder meer over een „heerlijk avondje” in het NAC-stadion waar een omstreden liedje over politica Sylvana Simons van de tribunes schalde, nam de Bredanaar niet terug. Wel verzekerde hij dat herhaling er niet in zit. „Er zijn andere carnavalskrakers dit seizoen.” Bovendien is hij naar eigen zeggen van Twitter overgestapt op Facebook en Instagram. „Dat was iets gezelliger.”

’Geen obstakel’

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff vindt de tweets geen obstakel voor Aartsen om zijn plekje in de Tweede Kamer in te nemen. Hij kent Aartsen nog uit de Bredase gemeentepolitiek. „Laten we ook accepteren dat mensen dingen doen die niet slim zijn.” De commotie noemde Dijkhoff „hysterisch.”

Aartsen neemt in de Kamer de plek in die is vrijgekomen door het vertrek van Jeanine Hennis. De oud-minister van Defensie krijgt een hoge VN-post in Irak. De VVD-fractie nam onlangs ook al afscheid van Han ten Broeke. Die ruimde het veld nadat bekend was geworden dat hij enkele jaren later een volgens hem „ongelijkwaardige” relatie heeft gehad met een jonge fractiemedewerkster. Ten Broeke werd opgevolgd door Tobias van Gent.

