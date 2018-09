1 / 2 1 / 2

Amsterdam - Nederland en alle andere lidstaten van de Europese Unie (EU) moeten uiterlijk in maart volgend jaar aan Brussel laten weten of ze willen overschakelen op permanente zomer- of wintertijd. Daarna zal de klok niet meer elk half jaar worden verzet. Wetenschappers pleiten voor de permanente wintertijd. „De zon moet zo vroeg mogelijk opkomen in onze donkere wintermaanden.”