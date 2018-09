’Toch dood door poepbacterie’

De zestigers stierven respectievelijk in hun hotelkamer en in het ziekenhuis. Eerder liet reisorganisatie Thomas Cook al weten dat er een sterk verhoogde hoeveelheid e-coli ofwel poepbacteriën in het Steigenberger Aqua Magic resort was aangetroffen.

Speculaties

Speculaties over giftige dampen als gevolg van een bestrijdingsmiddel in de aangrenzende kamer worden door de onderzoekers in Egypte niet als doodsoorzaak genoemd in het officiële autopsierapport. „Onze experts bestuderen dat nog, voordat we commentaar geven”, aldus een woordvoerster.

De stoffelijke overschotten van het stel, dat op vakantie was met dochter en kleinkinderen, zijn inmiddels terug in het Verenigd Koninkrijk, waar opnieuw een lijkschouwing zal plaatsvinden als ’second opinion’. Ook omdat de familie de verklaring niet vertrouwt.

’de Vloek van de Farao’

Egypte staat bekend om ’de Vloek van de Farao’, zoals hevige diarree en braken daar wel wordt genoemd. Ook Nederlandse touroperators zitten er bovenop om hoteliers te dwingen de hygiëne verder te verbeteren. Doorgaans gaan toeristen echter niet dood aan zo’n voedselvergiftiging.

Wel werden vorige maand in het vijfsterrenhotel tientallen mensen ziek, sommigen ernstig. Thomas Cook heeft alle boekingen in het Steigenberger tot begin 2019 uit voorzorg geannuleerd. „We willen tot op de bodem uitzoeken wat er precies met onze gasten is gebeurd. De resorts moeten veilig zijn.”

Het hotel wil eerst het Egyptische onderzoeksrapport bestuderen voor een verklaring af te geven. Ook veel Nederlanders waren daar vaak op vakantie. Hurghada is komende winter populair onder zontoeristen, vooral omdat de all-inclusive prijzen laag zijn.