Kajak van Arjen Kamphuis gevonden

De kano is volgens de politie aangetroffen tijdens een zoektocht die volgde op de vondst van die spullen. Een visser ontdekte die, bij de kust in de buurt van de Kvænflåget, een kleine berg die ligt tussen Fauske and Rognan. Dat is ten oosten van Bodø, de plaats waar Kamphuis op vakantie was. Hij wordt sinds 20 augustus vermist.

Er was al bekend dat Kamphuis in Nederland een opvouwbare kajak had gekocht voor zijn vakantie om bij de fjorden van Noorwegen te gaan kajakken. De politie denkt dat Kamphuis de kajak misschien heeft meegenomen in een donkere tas. Toen hij uitcheckte uit het hotel in Bodø op 20 augustus, was hij in het bezit van twee donkere tassen, stelt de politie. Het gewicht van de opvouwbare kajak is 15 kilo.

De familie van Kamphuis had donderdagochtend nog niet gehoord wat voor spullen waren gevonden, maar zei blij te zijn dat er uitgebreid wordt gezocht naar Kamphuis. „Ze zijn nu in een groter gebied aan het zoeken. Er zijn ook drie verschillende diensten bezig met de zaak. We zijn er blij mee en hebben het gevoel dat er hard aan wordt gewerkt om hem te vinden”, aldus een woordvoerster van de familie. „Er zijn op dit moment een hoop open vragen, we houden ook daarom zeker goede hoop.”

Sinds zondag zijn ook twee Nederlandse agenten in Bodø om te helpen bij het onderzoek. De vermiste cybersecurityspecialist woont en werkt in Amsterdam en zou op 22 augustus terugkeren naar Nederland.

