Danny M. veroordeeld na ernstige mishandeling

De rechtbank in Almelo acht het bewezen dat M. in de nacht van 16 op 17 december 2017 bij het slachtoffer aanbelde en de Tubbergse vervolgens bont en blauw sloeg. Dit gaf hij tijdens de rechtszaak ook toe. Daarnaast trapte hij tegen haar lichaam. Vervolgens liet hij haar gewond op straat liggen. „Ze heeft doodsangsten doorstaan”, zei de rechter die het vonnis voorlas. Voor het schoppen tegen haar hoofd werd de geboren Amsterdammer wel vrijgesproken. „Het is gedrag dat op geen enkele manier te rechtvaardigen valt.”

Blijkens de uitspraak handelde M. alleen, al is volgens het OM zijn ex-vriendin nog altijd als verdachte in beeld. Samen waren ze naar Tubbergen gereden om verhaal te halen bij de vriend van het slachtoffer. De vrouw deed open en werd door de hevig onder invloed zijnde M. naar buiten gesleurd.

M. krijgt voor de zware mishandeling 300 dagen celstraf opgelegd, waarvan 100 voorwaardelijk met een proeftijd van drie jaar, met aftrek van de tijd die hij in voorlopige hechtenis zat. Dat betekent dat hij over twee dagen vrij komt. Ook moet hij zich onder professionele behandeling laten stellen voor zijn stoornissen.

Naast de straf moet M. een schadevergoeding van 8417,08 euro betalen aan de mishandelde vrouw.