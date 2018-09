’Clubs politiekosten laten betalen’

Voor zover ik weet is dat bij geen enkele andere sport aan de orde. Wat voor soort mensen zijn deze ’fans’? En realiseren ze zich hoeveel het kost om de politie bij iedere wedstrijd erbij te moeten hebben? En wie betaalt deze kosten? Juist, wij als belastingbetaler! Zijn dit dezelfde figuren die harde kritiek hebben over het afschaffen van de dividendbelasting? Hun manier van optreden kost ons per jaar aanzienlijk meer. We mogen dit niet normaal vinden. De oplossing? De clubs de volledige kosten van de politie laten betalen. En niet betalen uit de algemene middelen. Welke politicus durft het aan om dit aan de orde te stellen?

Rien van Ast, Uden