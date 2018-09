Kamerdebat over vrijlating polderjihadi’s

Aanleiding is een publicatie in De Telegraaf over de aanstaande vrijlating van veroordeelde jihadisten uit de gevangenis. Volgens deskundigen zijn ze mogelijk in de gevangenis verder geradicaliseerd. „Ze hebben in de gevangenis nieuwe netwerken opgebouwd”, zegt voormalig terrorist Jason Walters, destijds lid van de beruchte Hofstadgroep. Ook de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding laat die waarschuwing klinken.

„De vraag is of ze vrij moeten komen”, zegt CDA-Kamerlid Van Toorenburg. Er zijn genoeg manieren om vrijkomende jihadisten in de smiezen of opgesloten te houden als ze een gevaar vormen voor de samenleving. Minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Dekker (Rechtsbescherming) moeten voorafgaand aan het debat aangeven hoe ze denken om te gaan met de vrijkomende polderjihadi’s.

Terroristengang

Van Toorenburg wil ook dat er scherper wordt gekeken naar de verspreiding van veroordeelde jihadi’s over gevangenissen. „Het is terecht dat we een speciale terroristengang hebben”, zegt de voormalige gevangenisdirecteur. „Je moet ze niet verspreiden. Maar soms is het goed om een meeloper op een zware afdeling te plaatsen, tussen zeer weerbare gewone gevangenen, die tegen zo iemand kunnen zeggen: doe normaal.”