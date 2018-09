1 / 2 1 / 2

DORDRECHT - Een standbeeld van Willem van Oranje houdt de gemoederen in Dordrecht al wekenlang bezig. Voorstanders wijzen op de betekenis van de Vader des Vaderlands voor de Merwestad, terwijl tegenstanders gruwen van de gedachte dat in de Zuid-Hollandse stad plaats is voor een manshoog beeld van Willem de Zwijger.