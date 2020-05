Nederland neemt stelling tegen China

Het Chinese Volkscongres nam donderdag een veiligheidswet aan waarmee het strenger de orde kan handhaven in Hongkong. In die autonome regio waren voor de coronacrisis maanden protesten tegen de toenemende invloed van China. Het land wil nu, tijdens de coronacrisis, eigen ordetroepen sturen – een unicum.

Groot-Brittannië droeg in 1997 Hongkong over aan China. Toen is afgesproken dat Hongkong vijftig jaar zijn eigen wetten en regels zou houden, volgens het principe ’één land, twee systemen’. Dat zou volgens critici overboord worden gezet met de veiligheidswet. Ook Blok vindt dat China zich aan internationale verdragen moet houden.

Politici in Hongkong gingen recent nog op de vuist met elkaar:

De internationale gemeenschap neemt nu ook stelling. De Britten, Amerikanen, Canadezen en Australiërs laten in een gezamenlijke verklaring weten „extreem bezorgd” te zijn dat de Chinese veiligheidswet de „diepe verdeeldheid” in de maatschappij van Hongkong verergert.

De landen spreken van een schending van het verdrag over de autonomie van Hongkong dat de Britten in 1984 sloten met China. „Hongkong heeft gefloreerd als een bolwerk van vrijheid”, aldus de gezamenlijke verklaring. De nieuwe veiligheidswet „beperkt de vrijheid van het Hongkongse volk en holt daarmee de vrijheid uit die Hongkong zo welvarend heeft gemaakt.”

Nederland: niet isoleren, maar praten

Minister Blok vindt dat er verder gepraat moet worden met China over de kwestie. „Onze lijn is niet isoleren”, zei hij in de Tweede Kamer. China moet zich houden aan de afspraken die met Groot-Brittannië zijn gemaakt, benadrukte hij.

In de Tweede Kamer leven grote zorgen over Hongkong. De situatie daar is „heel gevaarlijk”, zei Bram van Ojik van GroenLinks. „Wat zijn de afspraken met China waard” als het zich niet houdt aan het verdrag, vroeg Sven Koopmans (VVD) zich af.

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken bespreken de kwestie vrijdag. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas zegt dat alle EU-landen het eens zijn dat de autonomie van Hongkong niet mag worden uitgehold. Maas zegt te verwachten dat de rechten en vrijheden van Hongkongse burgers gerespecteerd worden. „Het principe van ’één land, twee systemen’ en de rechtsstaat zijn de fundering van de stabiliteit en de welvaart van Hongkong. Ook met de veiligheidswet mag daar geen vraag over bestaan.”

Japan

Ook Japan reageert kritisch. Het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken is „ernstig bezorgd” over de veiligheidswet. In een verklaring noemt Japan Hongkong een „extreem belangrijke partner”, waarbij het de onderlinge economische en menselijke banden onderstreept. Japan hecht veel waarde aan het vrije en open systeem en de democratische en stabiele ontwikkeling van Hongkong onder het beleid van „één land, twee systemen.”

Tokio ontbood de Chinese ambassadeur om de zorgen van de regering over te brengen. Die liet volgens het Japanse ministerie van Buitenlandse Zaken in reactie weten dat China de zaak als een binnenlandse aangelegenheid beschouwt.