Russische maanlander crashte doordat motor bleef branden

De Russische ruimtevaartorganisatie Roskosmos heeft de eerste bevindingen over de crash gedeeld met staatsmedia. Het is nog niet bekend waardoor de motoren niet uitschakelden toen dat had moeten gebeuren.

De Luna-25 had deze week gecontroleerd op de maan moeten neerkomen. Rusland wilde met de missie oude tijden doen herleven. De laatste keer dat Rusland op de maan wist te landen was in 1976 met de missie Luna-24, toen nog als de Sovjet-Unie. Naast de Sovjet-Unie zijn alleen de Verenigde Staten en China erin geslaagd voorzichtig en gecontroleerd het oppervlak van de maan te bereiken. Pogingen van onder meer India, Japan en Israël mislukten.

India

India is met een eigen vaartuig, de Chandrayaan-3, onderweg naar de maan voor een nieuwe poging om te landen. Die staat gepland voor woensdag.