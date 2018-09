Burgemeesters: voetbalwedstrijden gaan vooralsnog door

Volgens de gemeente Den Haag is, ook al zouden aangekondigde politieacties doorgaan, ook voor aangemelde demonstraties en andere evenementen het uitgangspunt dat ze kunnen doorgaan. Zo zegt een woordvoerder van burgemeester Pauline Krikke.

De Haagse burgemeester, de politie en het Openbaar Ministerie laten wel de mogelijkheid open voor een ander besluit als er nieuwe informatie of inzichten binnenkomen. „De veiligheid van de mensen in de stad staat bij die afwegingen altijd voorop”, meldt de gemeente namens de veiligheidsdriehoek. Ook in Amsterdam worden verschillende scenario’s voorbereid. „Vooralsnog kan de wedstrijd Ajax - Groningen gespeeld worden. Na de uitspraak van het kort geding dat morgen dient zal de driehoek de situatie voor de hele stad nogmaals beoordelen”, luidt het in de hoofdstad.

Vrijdag dient een kort geding van de justitieminister en de korpschef tegen de politiebonden. Doel van de staat is om de aangekondigde acties tegen te houden. De bonden willen dat de politie dit weekend alleen in noodgevallen optreedt.

AZ-FEYENOORD

De gemeente Alkmaar beslist na uitspraak in het kort geding of de wedstrijd AZ-Feyenoord zondag door kan gaan.