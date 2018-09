Rutte: 10.000 grenswachten ’beetje wild’

Rutte onderstreept de noodzaak voor de versterking van de Europese buitengrenzen in strijd tegen terrorisme en irreguliere migratie. De 12 miljard euro die de extra grensbewakers zouden kosten, noemt Rutte ’erg veel geld’.

Bovendien is het in de eerste plaats de verantwoordelijkheid van de lidstaten om de grenzen te bewaken, al erkent hij dat er momenteel een tekort is aan grenswachten.

Met het oog op het uittreden van de Britten uit de EU leidt Nederland momenteel extra douane-medewerkers op. In maart zijn dat er 300, zei Rutte in de Tweede Kamer. Uiteindelijk heeft Nederland 930 extra douaniers nodig om straks de Europese buitengrens met Groot Brittannië te controleren. De personeelsuitbreiding moet ervoor zorgen, dat bedrijven zo min mogelijk last hebben van de Brexit.

Volgens Juncker moet de in 2016 opgerichte Europese grens- en kustwacht groeien van 1.300 tot 10.000 man. De organisatie zou ook meer bevoegdheden krijgen en centraal worden aangestuurd. Hij zei dat woensdag in zijn jaarlijkse toespraak in het Europees Parlement in Straatsburg.

,,Veel van de speech beviel mij", zei de premier. Zo kon zich goed vinden in Junckers woorden over Europese waarden, de handel en de interne markt. Ook is het volgens hem een prestatie dat Juncker eerder deze zomer tijdens een overleg met de Amerikaanse president Donald Trump een handelsoorlog wist af te wenden.

Behalve over de grensbewaking verschilt Rutte ook van mening met Juncker over de uitbreiding van de taken van het Europees Openbaar Ministerie (EOM). Dat zou zich ook moeten gaan bezighouden met terrorismebestrijding. De premier ziet niets in zo'n uitbreiding van taken.