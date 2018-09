Gewonden door lawine op Grieks toeristenstrand

In Griekse media circuleren beelden van het voorval. Te zien is hoe een gedeelte van een rotswand loslaat en omlaag stort. Strandgasten slaan in paniek op de vlucht. Voor zover bekend raakte niemand bedolven, maar de autoriteiten zoeken uit voorzorg met honden op het strand.

Lokale functionarissen zeggen dat zeker zeven mensen gewond zijn geraakt. De meeste slachtoffers zouden alleen lichte verwondingen hebben opgelopen.

Het Navagio-strand is een populaire trekpleister op het eiland, onder meer vanwege de aanwezigheid van een scheepswrak. Het strand wordt omringd door hoge kliffen en kan alleen per boot worden bereikt.