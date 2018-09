Máxima belaagd door vrouw

De koningin had zich net omgedraaid, om te bedanken voor het applaus van de deelnemers aan het met een Appeltje van Oranje bekroonde programma.

De vrouw wilde de koningin een brief overhandigen waarin ze nogmaals om aandacht vroeg voor de schoolproblemen van haar zoon. „Hij zit al elf maanden thuis”, riep ze, terwijl beveiligers haar op afstand hielden van Máxima. „We zullen de brief doorgeven”, antwoordde de persoonlijk adviseur van de koningin, terwijl ze doorliepen naar de gereedstaande auto.

Ⓒ PPE/Nieboer

Maar dat was geen troost voor de vrouw, zo vertelde ze toen beveiligers haar enigszins tot bedaren hadden gebracht en de koningin was vertrokken. Ze had al eerder geschreven en het Kabinet van de Koning had ook steeds netjes geantwoord, maar voor haar zoon was er nog steeds geen oplossing. Vandaar ook de wanhopige poging om Máxima nu rechtstreeks te benaderen bij haar bezoek aan Schiedam.

Het gebeurt wel vaker dat de koningin of de koning brieven of petities krijgen overhandigd bij bezoeken in het land. Die gaan dan naar het Kabinet van de Koning, dat ze doorstuurt naar het verantwoordelijke ministerie en na enige tijd ook vraagt wat er met de betreffende brief is gebeurd en hoe de zaak is afgehandeld.

Bezoek

De koningin was op bezoek bij YETS Foundation in Schiedam waar kinderen intensief worden begeleid.

„Mannen kunnen ook huilen”, zei koningin Máxima troostend en vol begrip toen ontroering en emoties het gesprek met de deelnemers aan het bekroonde jongerenprogramma overspoelden. Zeven schoolkinderen, tussen de dertien en zestien jaar oud, vertelden in een zaaltje in de Margriethal hoe hun levens zijn veranderd en welke invloed ’Coach Peter’ daarop had gehad.

Appeltje van Oranje

„Ik sta ook voor de deur als ze zeggen dat ze niet thuis zijn”, zei Peter Ottens, initiatiefnemer van het eerder dit jaar met een Appeltje van Oranje beloonde project. Maar om nu van de jongeren zelf te horen hoe belangrijk zijn inzet is, dat werd hem even te veel. En de tranen van de stoere coach zetten ook bij zijn tafelgenoten ’de kraan’ open. Máxima haalde kort daarna ook een zakdoekje uit haar tas, waarmee ze haar ogen discreet depte.

Er was in de gespreksruimte waar de zweetlucht doordringend aanwezig was - er was net een fikse training afgewerkt, als demonstratie voor de koningin die in de sportzaal haar hoge hakken uittrok en in haar handen hield - geen schroom om Máxima te vertellen over ervaringen en de soms moeilijke thuissituatie.

Openheid

„Ik ben jullie dankbaar voor jullie openheid”, zei de koningin dan ook na afloop, waarin ze enthousiast deelnam aan de yell ’Family!’. Familie is namelijk wat de YETS Foundation de jongeren wil bieden. Een soort tweede thuis en rolmodellen zodat ze, zoals één van de deelnemers zijn, „op het juiste pad kunnen blijven en niet de verkeerde kant uitgaan.”

Basketbal vormt het bindweefsel van YETS Foundation dat kwetsbare jongeren met een tweejarig programma zelfredzaam maakt. „Ze zitten echt achter je aan”, vertelde een deelneemster lachend. „Wie niet komt opdagen, wordt gebeld of opgezocht. We laten niemand vallen”, aldus Ottens, die zijn project nu op drie scholen in Schiedam en Vlaardingen ziet toegepast. Op de coaches wordt best een zware wissel getrokken, want ze zijn veel meer dan dat: mentor, vertrouwensman, en inderdaad, rolmodel.

Huiswerkbegeleiding

Maar naast basketbal zijn er ook huiswerkbegeleiding, samen gezond eten en samen andere activiteiten ondernemen. En het slaat aan, zo vertelden schooldirecteuren aan de koningin en ook de betrokken gemeenten zijn er blij mee. De deelnemers, leerlingen van het vmbo, willen na de twee jaar bij YETS ook wat terugdoen: als begeleider of hulpcoach bijvoorbeeld. En ze kunnen ook na beëindiging van het programma nog aankloppen.