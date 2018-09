Vrouw moet tenen amputeren na bezoek aan fish spa

De vrouw liep een vleesetende bacterie op nadat ze met haar voeten in de spa had gezeten. Vastgoedmanager Victoria Curthoys (29) uit Perth moest eerder al haar grote teen laten amputeren nadat ze in glas was gestapt, zo meldt The Sun.

Vier jaar later besloot ze tijdens haar vakantie in Thailand een populaire fish spa te bezoeken. De knabbelende visjes zorgde ervoor dat ze een fikse infectie opliep. De bacterie werd via het water verspreid door een insect. „De fish spa oogde erg schoon, achteraf bleek hoe fout ik dat inschatte”, zegt Victoria.

In eerste instantie konden de doktoren thuis geen diagnose stellen aan de hand van haar klachten. Na ruim een jaar werd duidelijk dat Curthoys leed aan een agressieve infectie. Hierdoor waren artsen gedwongen de rest van haar tenen te amputeren.