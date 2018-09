Kalkoen gered van ontgroening

Dierenambulance Eemland nam het dier in ontvangst met de mededeling: ’Hier, heb je een kalkoen, succes ermee!. De dierenredders vinden de actie van de studenten ’echt niet grappig’, zo schrijven ze op Facebook.

Hij lag er eerst als ’een zielig hoopje vogel bij’, maar is dankzij de goede verzorging weer helemaal bijgetrokken. „Inmiddels vermaakt hij zich prima, is een keer de vijver in gevallen, eet gezellig mee met de zwanen en de geiten en trakteert ons met regelmaat op het echte kalkoenengeluid: GOBBLEOBBLEGLOBBEL!!”.