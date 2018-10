Ombudsman: Uit de schulden?

De gemeente helpt haar op weg en legt contact met de bank. Maar na ruim een jaar blijkt dat de bank niet wil meewerken aan een regeling. Dorine krijgt een brief van de deurwaarder. De bank eist dat zij binnen een paar weken alles afbetaalt. Anders wordt er beslag gelegd. Dorine neemt weer contact op met de gemeente, maar die zegt dat Dorine alleen nog maar naar de rechter kan om schuldsanering aan te vragen. Dan krijgt ze een bewindvoerder en raakt ze de regie over haar leven kwijt.

Dan belt Dorine ons. Onze collega Hillechien neemt meteen contact op met de gemeente Tilburg. Gelukkig kan de gemeente de beslaglegging voorkomen. En kunnen ze Dorine verder helpen? Nee, dat zal niet gaan, ze kan alleen de rechter vragen om schuldsanering.

Hillechien laat het daar niet bij zitten. Gemeenten moeten mensen met schulden snel goede informatie geven. In een gesprek en op papier. Zo kunnen mensen het opnieuw lezen en bezwaar maken als ze het er niet mee eens zijn. De gemeente heeft Dorine veel te lang in onzekerheid gelaten. En had haar ook beter moeten informeren over wat wel en niet mogelijk was. De gemeente Tilburg schrijft Hillechien dat ze iets gaat doen met onze kritiek. Een mooi resultaat!

De Nationale ombudsman heeft al veel langer aandacht voor mensen met schulden. Vroeger ging het om mensen met een laag inkomen of uitkering. Maar nu gaat het ook om huizenbezitters, gescheiden mensen, zzp’ers of jongeren. Het hebben van schulden geeft veel stress. Gemeenten moeten daarom de deur wijd open zetten voor mensen met schulden, vooral voor gezinnen met kinderen.

Deze week publiceerde de Nationale ombudsman een onderzoek naar de toegang tot de gemeentelijke schuldhulpverlening ’Een open deur. Het vervolg’. Gelukkig helpen de meeste gemeenten mensen met schulden steeds beter. Toch vallen er nog te vaak mensen tussen wal en schip, zoals Dorine. Ook kunnen zzp’ers met schulden nog niet bij gemeenten terecht. Dat moet nog beter geregeld worden. Schulden moeten snel worden opgelost, dat is voor iedereen beter: voor de schuldenaren én voor de schuldeisers.

*gefingeerde naam