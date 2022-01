Hevige sneeuwval leidt tot grote overlast in Turkije

Istanbul Airport, een van de drukste luchthavens van Europa, is sinds maandag dicht. Er kan nu een beperkt aantal vliegtuigen landen. Er zijn volgens een woordvoerder geen plannen om dinsdag nog toestellen te laten vertrekken. Twee kleinere luchthavens in Istanbul zijn minder zwaar getroffen.

Dak ingestort

Bij het vliegveld is maandag het dak van een van de vrachtterminals ingestort onder het gewicht van sneeuw. De luchthaven is een van de drukste van Europa en een belangrijke schakel in het vliegverkeer tussen Europa, het Midden-Oosten en Azië.

Vast in auto

De gouverneur van de stad met 16 miljoen inwoners had burgers opgeroepen geen gebruik te maken van de wegen. Lokale media melden dat meerdere mensen in Istanbul noodgedwongen de nacht in hun auto’s hebben doorgebracht. Hulporganisaties hebben voedsel uitgedeeld. Personeel van publieke instituties hebben dinsdag een dag vrij gekregen, zodat minder mensen de weg op hoeven.

Het begon vorige week te sneeuwen in Turkije en de verwachting is dat er ook dinsdag veel sneeuw zal vallen in Istanbul en de rest van het land. Op de stranden van de badplaats Antalya, in het zuiden van Turkije, is voor het eerst in 29 jaar sneeuw gevallen.