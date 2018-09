VIDEO - DS 3 Crossback is eigenwijze Franse SUV

DS, dat sinds enkele jaren als zelfstandig merk binnen het PSA-concern wordt neergezet, gebruikt Crossback als aanduiding voor SUV’s. De 7 Crossback ging de 3 Crossback eerder dit jaar voor, nadat het model alweer anderhalf jaar geleden werd voorgesteld. Op de 3 Crossback hoeven de geïnteresseerden niet zo lang te wachten, want de levering start begin 2019. In de loop van het jaar wordt het leveringsprogramma dan verder uitgebreid.

Volledig elektrisch

Met de 3 Crossback stapt de Franse autobouwer in een voor het merk nieuw marktsegment. De 3 in de naamgeving verklapt al dat de nieuwkomer in het zogeheten B-segment wordt gepositioneerd. Hij komt vooralsnog naast de reguliere 3 te staan, maar de driedeurs hatchback zal op termijn het veld ruimen. Recent werd het aanbod van dat succesvolle DS-model al uitgekleed. Waar de 3 de strijd aanbindt met de Volkswagen Polo, Fiat 500, Ford Fiesta en Citroën C3, daar opent de 3 Crossback de aanval op de Renault Captur, Seat Arona en Peugeot 2008.

KIJK VOOR DE VIDEO EN MEER INFO OP AUTOVISIE.NL