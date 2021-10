Warenhuizen in Californië moeten verplicht genderneutrale afdeling voor speelgoed hebben

De nieuwe wet stelt dat warenhuizen ook een afdeling moeten hebben die niet specifiek op één geslacht is gericht. Het is dus niet zo dat jongens en meisjes-afdelingen niet meer mogen bestaan, maar er komt een afdeling bij waar allerlei spullen, voor zowel jongens als meisjes, met speelgoed en verzorgingsproducten worden aangeboden. Alleen kleding valt niet onder de nieuwe wet.

Glitter

De initiatiefnemer van de wet, afgevaardigde Evan Low, is verheugd dat de wet is aangenomen. Hij liet zich inspireren door zijn dochter van 10 jaar; zij vroeg zich namelijk af waarom ze voor bepaald speelgoed naar een jongensafdeling moet. „De wet moet ervoor zorgen dat een jong meisje ook een politieauto, brandweerwagen of dinosaurus kan vinden. En tegelijkertijd, als een jongen wat meer artistiek is en wil spelen met glitter, waarom niet?!”, aldus Low tegen Los Angeles Times.

De wet is voor warenhuizen die meer dan 500 werknemers in dienst hebben. Low hoopt dat andere winkels gaan volgen. Sommige winkels hebben al veranderingen op dit gebied doorgevoerd. De Amerikaanse warenhuisketen Target heeft al geen jongens- en meisjesafdeling meer. Ook heeft het alle gender gebaseerde boren in de ban gedaan.

Niet iedereen stond te springen om de wet. Leden van de Republikeinse partij vinden dat het niet aan de overheid is om dit soort regels te bepalen.