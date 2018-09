’Zegsman Pussy Riot kreeg overdosis medicijn’

Zijn familie zegt op de nieuwssite Meduza er „1000 procent” zeker van te zijn hij niet vrijwillig die medicamenten heeft geslikt. Verzilov, die getrouwd is met Pussy Riot-boegbeeld Nadja Tolokonnikova, verkeert niet meer in levensgevaar maar zijn toestand is zorgelijk. Hij kan nog niet praten, maar reageert door zijn ogen te bewegen.

Verzilov is een bekende Kremlin-criticus. Hij vestigde wereldwijd de aandacht op zich door bij de finale van het WK voetbal het veld op te rennen om te protesteren tegen het beleid van president Vladimir Poetin.