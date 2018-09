Moeder radeloos om vernieling graf dochter (4)

In een bericht op Facebook roept Sandra getuigen van de deze gerichte vernieling op om zich te melden. Het emotionele verhaal komt bij veel mensen binnen en is inmiddels al meerdere keren gedeeld. „Wie haalt het in zijn zieke kop om dit bij me dochter te flikken. Ik ben woest en verdrietig”, zo schrijft ze. Vanmiddag heeft Sandra aangifte gedaan.

Sandra heeft de getuigen nodig, omdat de politie meer aanknopingspunten moet hebben voor verder onderzoek. „De politie gaat uit van een gerichte actie, aangezien de omliggende graven onaangetast zijn. Maar ik heb geen idee wie hier achter kan zitten.”

Luna Beuving overleed op het schoolplein van de Hieronymusschool in Wognum op 30 augustus 2014. Zij was met het paardenspeeltuigje, dat ze om had, aan de glijbaan blijven hangen.