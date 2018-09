Behulpzame monteur aan schandpaal

Het beeld dat de politie rondstuurde. Er bleek sprake van een misverstand.

Amsterdam - De studiereis van René Sieben in Zuid-Korea werd verstoord door een bizar telefoontje. Zijn vriendin belde in alle staten. „Ik was te zien in een politiefilmpje op internet en werd weggezet als laffe dief van een scootmobiel. Terwijl ik gewoon mijn werk deed als buitendienstmonteur. Bij het zien van de beelden zakte de grond onder mijn voeten weg.”