Friese scholieren mishandeld en beroofd in Engeland

,,Donderdagochtend kreeg ik van mijn dochter te horen dat ze vervroegd terugkomt van haar schoolexcursie”, zegt een geschrokken ouder die anoniem wil blijven. ,,Ze verbleef met andere leerlingen in Eastbourne en omgeving en daar is iemand van hen in elkaar geslagen en in een ziekenhuis beland. Het schijnt een regio te zijn waar vaker zulke problemen voorkomen.”

De ouders van de in elkaar geslagen jongen zijn volgens deze ouder inmiddels in Eastbourne, in het zuiden van Engeland. Bij de jongen zou onder andere een tand uit zijn mond zijn geslagen. Ook een andere jongen werd, op een andere dag, te grazen genomen.

Volgens plaatsvervangend rector Roelof Veenhoven gaat het naar omstandigheden goed met de slachtoffers. ,,Natuurlijk zijn ze erg geschrokken, dat geldt voor iedereen. Het heeft ook een grote impact op de rest van de groep.”

’Geef je telefoon!’

De leerlingen zijn niet alleen door de Engelse hangjongeren geslagen en geschopt, ook zijn ze beroofd van hun persoonlijke bezittingen. Onder andere hun smartphones, geld en bankpassen zijn onder bedreiging afgenomen.

De school bevestigde in de middag in een verklaring de gebeurtenissen rond de groep van VMBO GT4. De leerlingen en hun vier begeleiders – in Engeland voor enkele activiteiten en tripjes – zijn donderdag in de middag vertrokken en keren via Dover, per boot, terug naar Nederland, waarna ze verder reizen naar Sneek. Rond middernacht zouden ze aankomen. Alle ouders zijn inmiddels ingelicht door de schoolleiding.

Slechtste steden

Eastbourne staat bekend als een stad die niet bepaald veilig is. De Engelse website I live here betitelt het zelfs als ‘een van de slechtste steden van Engeland’. Volgens deze site zijn er meerdere uiterst gewelddadige jeugdgangs actief die zich schuldig maken aan verschillende vormen van criminaliteit, waaronder roofovervallen, zware molestatie en handel in harddrugs.

De rector zegt daar niet van op de hoogte te zijn geweest. ,,Absoluut niet. Ik wist daar niets van, hoor dat nu zelfs voor het eerst. Als we dat hadden geweten, hadden we vooraf misschien wel maatregelen genomen, of een andere beslissing.”