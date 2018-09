Interview met Russen is ’belediging voor intelligentie publiek’

Deze mannen bezweren in het gesprek op vakantie te zijn geweest in de stad van Skripal. Ⓒ Screenshot RT

LONDEN - De Britse regering vindt een vraaggesprek dat in Rusland is uitgezonden met twee verdachten van de moordaanslag op de Russische ex-agent Sergej Skripal in Salisbury ’een belediging van de intelligentie van het publiek’.