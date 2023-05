Bestuurder zwaargewond na achtervolging Groningse politie

Het incident vond plaats om iets voor 02.00 uur op de Oudeweg in Siddeburen. Een automobilist, die even daarvoor een stopteken van de politie negeerde, is na achtervolging met hoge snelheid tegen een boom gereden, meldt de politie via Twitter.

Het slachtoffer moest door de brandweer worden bevrijd. Het traumateam is ter plaatse gekomen en het slachtoffer is zwaargewond per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. De politie doet onderzoek op de plaats van het ongeval.