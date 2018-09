Wijze lessen van Boeddha

De Dalai Lama zit zaterdag onder de ’boom’ van Ai Weiwei en naast het glazen hert van Kohei Nawa. Ⓒ Evert Elzinga

Menig Nederlands huis of tuin wordt opgesierd met een Boeddhabeeld. Als symbool voor wijsheid, geweldloosheid of gewoon, als gezellige glimlachende dikkerd. Maar wie was Boeddha nou eigenlijk? In De Nieuwe Kerk Amsterdam staat het leven van Boeddha het komende halfjaar centraal.