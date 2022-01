Premium Het beste van De Telegraaf

Kritiek virologen op vasthouden aan harde lockdown: ’We zijn ineens braafste jongetje van de klas’

Amsterdam - Het Outbreak Management Team verwacht dat er pas eind januari verdere ruimte is om maatregelen te versoepelen. Dat zou betekenen dat ons land tot die tijd in een harde lockdown blijft zitten, waarbij in de tussentijd enkel de scholen opengaan. Het leidt tot kritische reacties vanuit virologische hoek.