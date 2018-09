Deze week zette het Europese Parlement Hongarije op de strafbank. Orbán wordt verweten de rechtsstaat en Europese waarden te ondermijnen, het land riskeert het stemrecht te verliezen. De zaak is geëscaleerd mede door nalatigheid van Brussel als waakhond van de democratie in Europa. Maar dat maakt de kritiek op Hongarije niet minder terecht. De vraag is: levert die wat op?