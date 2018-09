Man ontsnapt aan bajes omdat ’dode’ hond leeft

Dat blijkt onzin. De hond leeft. Daarmee is een belangrijk deel van de verklaringen van het minderjarige meisje op losse schroeven komen te staan, zo berichten Associated Press en Fox News, waarna de straf is geannuleerd.

Hoe het zo ver gekomen is? In 2017 werd Horner, een loodgieter, schuldig verklaard aan seksueel misbruik van een minderjarige. Die had verklaard dat Horner haar huisdieren zou doodschieten als ze met de politie praatte. Om dat te bewijzen, schoot hij haar hond alvast dood.

Horner snapte er niets van. Het verhaal van het meisje was bullshit, zei hij. Toch werd hij door de jury schuldig bevonden. Gedesillusioneerd zocht Horner z’n heil bij het Oregon Innocence Project, waar mensen die zeggen dat ze onschuldig zijn, worden geholpen.

’Zoek de hond’

Daar bedachten ze dat een levende hond het verhaal onderuit kon halen. Meerdere mensen gingen op zoek naar de hond en inderdaad; die werd na een tijdje gevonden, in een andere stad. Vermoedelijk was het dier weggegeven. „We speelden met hem. Het was geweldig”, vertelt een vrijwilliger van het Oregon Innocence Project.

Lucy. Ⓒ AFP

Volgens de vrijwilliger is de hond geen pure rashond. Daardoor kon het dier gemakkelijk herkend worden. De autoriteiten gingen daarin mee; de vondst van de hond was genoeg reden om de straf te schrappen.

„Lucy de hond was niet doodgeschoten. Lucy leeft en maakt het goed”, zo leert een statement van Deschutes County District Attorney John Hummel.

Weer normaal

Joshua Horner is inmiddels vrij. Op foto’s is hij inmiddels dolgelukkig te zien aan de zijde van zijn vrouw. „We kunnen ons normale leven weer oppakken.”