Kinderen zien man met wapen zwaaien

Na de melding waren agenten met kogelwerende vesten naar de plek gegaan waar de man zich ophield. Hij had geen wapen bij zich toen hij werd aangehouden.

Na zijn arrestatie bleek echter dat de man op 9 september ook al was opgepakt in dezelfde buurt in Bergen op Zoom. Hij liep toen met een wapen in zijn broeksband. Dat wapen was nep.

Het verhaal van de kinderen is echter plausibel, gezien het eerdere incident.