Welkom Sebastiaan: Utrecht telt nu 350.000 inwoners

„Als Utrechtse burgervader vind ik het bijzonder om de 350.000e inwoner te verwelkomen. Vanaf vrijdag staat in de hal van het Stadskantoor een grote felicitatiekaart. Iedereen is van harte uitgenodigd om een persoonlijke boodschap voor Sebastiaan op deze kaart te zetten”, aldus Van Zanen.

In de stad Utrecht worden jaarlijks bijna 5000 kinderen geboren. De stad groeit met ongeveer 80 inwoners per week. Als dat zo doorgaat, passeert de domstad in 2025 de grens van 400.000 inwoners.

Utrecht is qua inwoners de vierde stad van het land.