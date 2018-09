Hilariteit om nieuwe naam krant, maar burgemeester is boos

Woensdagavond bracht hoofdredacteur Natalie Sanders de naam naar voren, als opvolger van de gestopte Waynesville Daily Guide. Eigenlijk wilde Sanders voor de ’Uranus Constitution’ gaan, maar de meeste stemmen op de redactie gingen naar ’Examiner’.

Ook leuk, vindt Sanders. Sinds ze de bekendmaking in de Kamer van Koophandel deed, is het plaatsje Uranus - piepklein maar in trek bij toeristen - echter in rep en roer. Meer kranten gebruiken de term ’Examiner’, maar er zit een luchtje aan, vindt ook de burgemeester.

„Nee, het spijt me, de woordspeling van die naam maakt mijn stad onderwerp van publieke spot, en ik zal daar niet aan meewerken”, aldus Hardman, die bevestigde dat ze weigert gemeentelijke berichten te plaatsen, zoals dat in andere lokale kranten wel gebeurt.

Ook een lokale concurrent lacht in zijn vuistje. De hoofdredacteur van online krant Pulaski County Daily News vindt dat de Uranus Examiner ’niet als een serieuze krant’ klinkt.