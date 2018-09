’Russische spionnen gepakt in Den Haag’

Dat meldt NRC. Bij de aanhouding werkten verschillende inlichtingendiensten samen, waaronder de Nederlandse MIVD. Volgens bronnen hadden de Russische spionnen apparatuur bij zich om de computersystemen van het laboratorium te hacken. Ze zouden werken voor de inlichtingendienst GROe.

Destijds werd niets over het voorval gemeld. Wel vertelde premier Rutte op 26 maart dat er twee ’Russische inlichtingenmedewerkers die op de Russische ambassade werken’ het land zijn uitgezet. Of het om dezelfde twee gaat, is niet duidelijk.

Het gaat overigens niet om de verdachten die recentelijk een interview met RT gaven. Zij zouden de personen zijn die de Britten op veiligheidscamera’s hebben vastgelegd in Salisbury rond de aanslag op Skripal.

De Zwitserse inlichtingendiensten bevestigen de aanhouding van de twee spionnen in Den Haag en hinten erop dat het om dezelfde personen gaat die in april werden uitgezet. Naar de twee wordt al meer dan een jaar strafrechtelijk onderzoek gedaan door het OM in Bern.