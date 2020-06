Agent verdacht van doden man in Atlanta geeft zichzelf aan

Garret Rolfe is een dag nadat Brooks werd doodgeschoten ontslagen. Hij is aangeklaagd wegens moord. Op videobeelden is te zien hoe Rolfe Brooks neerschiet na een worsteling tussen het slachtoffer en twee agenten. Op een bepaald moment pakt Brooks een taser af van een agent, daarop besluit Rolfe hem neer te schieten.

De tweede agent, Devin Brosnan, heeft zichzelf ook aangegeven. Hij is aangeklaagd vanwege onder meer zware mishandeling. Brosnan zou op de schouder van Brooks zijn gaan staan nadat hij was neergeschoten.

De dood van Brooks zorgde voor hevige protesten in Atlanta. In de VS gaan al weken mensen de straat op om te demonstreren tegen politiegeweld en racisme.