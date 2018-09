Songfestival verplaatst naar Tel Aviv

Netta Barzilai pakte vorig jaar de winst bij het Eurovisie Songfestival met haar lied Toy. Ⓒ FOTO EPA

TEL AVIV - De kogel is door de kerk: het Eurovisiesongfestival wordt volgend jaar in Tel Aviv gehouden. Maar zo’n 140 artiesten, onder leiding van Pink Floyd-voorman Roger Waters, zijn een campagne begonnen om het populaire evenement te boycotten. „Zo lang Palestijnen geen vrijheid, gerechtigheid en gelijke rechten hebben, moeten er geen zaken gedaan worden met een staat die hen hun basisrechten onthoudt”, aldus een open brief van de groep.